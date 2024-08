Tool arbeiten offenbar an neuem Album

auch interessant

Zwischen den beiden letzten Alben von Tool lagen 13 Jahre. Wie die Band bereits früher in diesem Jahr bestätigte, soll der Nachfolger zu FEAR INOCULUM (2019) jedoch nicht so lange auf sich warten lassen. Nun setzte Bassist Justin Chancellor einen Post auf Instagram ab, der diese Aussagen bestätigen könnte.

Unter dem Foto, auf dem zwei Bassgitarren in Koffern zu sehen sind, schrieb Chancellor: „Der Urlaub ist vorbei…“ Bis Ende Juni waren die Progressive-Metaller auf Europatournee. Der Bassist erklärte bereits im Februar gegenüber dem britischen Metal Hammer: „Wir haben ein bisschen Arbeit investiert vor dieser Tour. Wir haben es ein paar Monate lang versucht und schließlich all die Ideen, die wir hatten, zusammengetragen. Wenn wir das tun, fangen wir normalerweise ziemlich bald danach mit dem Schreiben an. Aber wir hatten eine Menge Dinge anstehen, also sind wir nicht komplett eingetaucht. Wenn wir die Europatournee hinter uns haben, werden wir uns in der zweiten Jahreshälfte wieder darin vertiefen.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Mix and Match

Ein paar Monate später verriet Chancellor gegenüber Kerrang!, dass es bereits Grundgerüste für einige Songs gäbe, die darauf warten, fertiggestellt zu werden. Zudem habe die Band geplant, sowohl auf als auch außerhalb der Tour weiterzuarbeiten. „Es gibt Unmengen Festplatten voller Zeug. Manche Ideen gehen auf die Zeit vor FEAR INOCULUM zurück, bei denen es sich lediglich um einfache Riffs handelt, die wir nie in einen Song integriert haben. Es ist wirklich reizvoll, sie wiederzubeleben oder neu zu interpretieren. Jedes Mal, wenn wir zusammenkommen, haben alle so viele neue Ideen, und dann verbringen wir den ganzen Tag damit, sie zu spielen.

Empfehlung der Redaktion Tool-Album: „Wir können es nicht wieder 14 J. verschleppen.“ Prog Metal Tool-Frontmann Maynard James Keenan findet, seine Band darf sich nicht wieder eine Ewigkeit Zeit lassen, bis sie eine neue Platte aufnimmt. Wir stellen ständig neue Sachen vor, aber manchmal vermischen sich diese mit dem alten Material. Wir haben in den letzten paar Wochen geschrieben und uns ein paar Mal pro Woche getroffen. Es waren einige wirklich gute Sitzungen, und vieles davon war brandneu“, erklärte er weiterhin. Außerdem versuchen sich Tool an einer neuen Herangehensweise. „Wir tun, was wir können, um dem Schreiberlebnis einen neuen Ansatz zu geben. Ein Teil davon besteht darin, es nicht zu übertreiben, damit wir nicht mit dem Kopf gegen die Wand schlagen.“

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.