Metallica mischen ihre Setlist immer wieder kräftig durch. So tauschen sich die einzelnen Band-Mitglieder auch regelmäßig darüber aus, welche Songs sie mal live gerne zu Gehör bringen würden. Wie James Hetfield in einer kürzlichen Folge des Band-eigenen Podcasts verriet, stehen hierbei besonders zwei Lieder in der Gunst der Musiker -- beide stammen vom 1988er-Opus ...AND JUSTICE FOR ALL. Gerechtigkeit für alle Songs "Papa Het" beantwortete dabei Fragen, die Metallica-Fans eingereicht hatten. Laut dem 60-Jährigen kommen der Gruppe immer wieder folgende Stücke in den Sinn: "Meistens ist es ‘The Frayed Ends Of Sanity’. Oder ‘Dyers Eve’. Das sind die zwei. Wir…