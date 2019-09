Dass Metallica immer wieder aufs Neue riesige Hallen füllen, ist bekannt. In Finnland erreichte die Band aber eine Publikumsmenge, die einem Prozent der Gesamtbevölkerung des Landes entsprach! Ein Videomitschnitt des gesamten Konzertes wurde jetzt veröffentlicht.

Update: Mit ihrer ausverkauften Show am 16. Juli in Hämeenlinna in Finnland hatten Metallica es geschafft, einen ganzen Prozentsatz der Bevölkerung des Landes zu versammeln. Einen professionellen Videomitschnitt des gesamten Konzertes gibt es nun zu sehen. Die Band hatte eine knapp zweieinhalbstündige Spielzeit, in der sich das Publikum an insgesamt 18 Songs der Metal-Helden erfreuen konnte. Diese Songs spielten Metallica in Hämeenlinna: Hardwired The Memory Remains Disposable Heroes The God that Failed The Unforgiven Here Comes Revenge Moth Into Flame Sad but True No Leaf Clover Frantic One Master of Puppets For Whom the Bell Tolls Creeping Death Seek & DestroyEncore:…