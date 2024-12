Uli Jon Roth feiert 70. Geburtstag

Der einflussreiche deutsche Rock-Gitarrist Uli Jon Roth feiert heute seinen 70. Geburtstag. METAL HAMMER gratuliert herzlich und blickt auf das Leben des einflussreichen deutschen Rock-Gitarristen zurück.

Uli Jon Roths Scorpions-Zeit

Im Jahr 1973 ersetzte Roth den vorherigen Scorpions-Gitarristen Michael Schenker, nachdem dieser den Kanal überquerte und zu UFO stieß. Empfehlung der Redaktion Uli Jon Roth war zu unkonventionell für den Mainstream Classic Rock Der ursprüngliche Scorpions-Gitarrist Uli Jon Roth gilt gemeinhin als einer der größten Virtuosen der Gitarrenmusik. Nun erklärt er, warum er dennoch nie im Mainstream ankam. So wirkte der Düsseldorfer bei ikonischen Alben wie IN TRANCE oder TOKYO TAPES mit und schrieb zahlreiche Lieder, bei denen er sich auch am Mikrofon wiederfand. Kurz vor dem kommerziellen Durchbruch der Scorpions verließ er die Band jedoch wieder, um sich zunächst auf sein Projekt Electric Sun und später seine Solokarriere zu konzentrieren.

Ganzheitliche Künstlerkarriere

„Ich war wohl immer zu unkonventionell, um Mainstream zu werden, da in meiner Musik eine gewisse Unberechenbarkeit steckt“, sagte Roth in einem Interview mit dem britischen Express & Star. Damit spielt er auf seine vielseitige Karriere an, die seit der Auflösung von Electric Sun 1985 viele unerwartete Wendungen mit sich brachte. Seitdem ist er unter anderem für seine Kunst bekannt. Der frisch 70-jährige malt bunte, spirituelle Motive, die als Ergänzung zu seiner Musik interpretiert werden können. Für ihn gehören Musik und Malerei eng zusammen und ergänzen sich zu einem mehrschichtigen Gesamtwerk.

Empfehlung der Redaktion Uli Jon Roth mag ‘Rock You Like A Hurricane’-Text nicht Hard Rock Der renommierte Gitarrist Uli Jon Roth hat seine ganz eigene Sicht auf den vermeintlich größten Scorpions-Hit ‘Rock You Like A Hurricane’. Der Gitarrist war schon immer ein Vorreiter, hielt nichts von konventionellen Regeln und noch weniger vom kommerziellen Mainstream. Diese Uli Jon Roth-Philosophie verarbeitete er in seinem frisch erschienenen Buch ‘In Search Of The Alpha Law’. Zusätzlich zu diesem Lebenswerk arbeitet er aktuell auch noch an seinem ‘Requiem’. Dieses Lied soll die gesamte musikalische Bandbreite und jahrzehntelange Laufbahn des Vorreiters des Neo-Klassizismus in der Rock-Musik darstellen.

