Uli Jon Roth mag ‘Rock You Like A Hurricane’-Text nicht

Uli Jon Roth hat in einem aktuellen Interview über ‘Rock You Like A Hurricane’, den wohl größten Hit der Scorpions aus dem Jahr 1984, gesprochen. So hat man den Gitarristen, der 1978 bei den Hannoveranern ausstieg, in ‘The Card King Sports Variety Show’ gefragt, ob es ihn jemals gewurmt habe, dass er an ‘Rock You Like A Hurricane’ nicht beteiligt gewesen war.

Andere Denkweise

„Nun, ich kann den Text nicht ertragen, aber ich finde, der Song hat ein großartiges Classic Rock-Riff“, tut Uli Jon Roth seine Meinung kund. „Es ist wirklich etwas Besonderes, so ein Riff zu schreiben. Es ist unvergesslich. Also: Bravo, Rudolf.“ Damit wollte sich der Interviewer jedoch nicht zufrieden geben und hakte nach, ob Roth etwas an dem Lied geändert hätte, wenn er daran involviert gewesen wäre. „Der Titel ist natürlich großartig, aber ich hätte den Text nicht gemocht. Was die Lead-Gitarre angeht, hätte ich ein Solo gespielt, das das Stück unterstützt.

Ich habe niemals etwas gemacht, das Rudolfs Lieder zerstört hat. Im Gegenteil: Ich finde, wir haben sehr gut harmoniert. Wäre ich in der Band geblieben, hätte ich natürlich etwas gespielt, das den Song unterstützt und zu ihm passt. Absolut.“ Das solle jedoch nicht heißen, dass Matthias Jabs ein besseres Solo hätte machen können. Uli Jon Roth hätte es einfach nur anders gespielt. „Matthias ist Matthias, und ich bin ich — wir denken anders. Daher hätte ich ein anderes Solo gespielt. Aber der Song lebt vom Riff und dem Gesang, nicht vom Solo. Das Solo wäre in diesem Song nicht so wichtig gewesen.“

