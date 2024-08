Venom: Tony Dolan bemüht sich um gute Beziehungen zur Band

auch interessant

Zwischen Venom-Chef Cronos und seinen früheren Mitmusikern Mantas und Abaddon herrscht dicke Luft. Der aktuelle Venom Inc.-Frontmann Tony Dolan und ehemalige Venom-Sänger und -Bassist bemüht sich um ein gutes Verhältnis zu den Musikern auf beiden Seiten. Um nicht zwischen die Fronten zu geraten, gibt er sich pragmatisch.

Kein böses Blut

Empfehlung der Redaktion Venom: Des Satans neue List Death Metal, Heavy Metal, Thrash Metal Vor 40 Jahren veröffentlichten VENOM mit BLACK METAL ein Album, das die Metal-Szene so nachhaltig prägte wie kaum ein anderes. „Mantas ist definitiv mein Bruder. […] Wir lieben es, gemeinsam Musik zu machen. Ich denke, Cronos und Mantas im Besonderen – Abaddon auch, aber vor allem Cronos und Mantas – hatten eine Art Chemie zusammen. Mantas und ich haben dieselbe Chemie“, sagte Dolan in einem Interview mit ‘Televizornia’. „Es ist wie wenn man einen besten Freund hat und man ihm einfach alles erzählen will und er einem ebenfalls alles erzählt. Man weiß nicht, warum es so ist. Man muss nichts teilen, aber wenn einem etwas passiert, muss man diese Person anrufen und bei ihr sein, weil sie einen einfach versteht.

Und das ist die Art von Gemeinsamkeiten, die wir teilen. Und Abaddon ist einfach so ein großartiger Charakter – so freundlich, so offen, so bescheiden. Er hat nie wirklich an sich geglaubt, denke ich. Das ist komisch zu sagen. Was sein Schlagzeugspiel angeht, war er nicht der beste Schlagzeuger der Welt, das würde niemand von ihm behaupten, aber er war genau der richtige für Venom. Sein Spiel war chaotisch, und Venom war Chaos. Und jetzt ist es ein bisschen anders wegen der Aufnahme und Produktion, also will jeder klinisch und präzise sein.

Empfehlung der Redaktion Mantas sinniert über Venom-Klassiker WELCOME TO HELL Heavy Metal Der ehemalige Venom-Gitarrist Mantas ist sich der Bedeutung von WELCOME TO HELL bewusst. Nun erklärt er, was das Album ausmacht. Venom hatten diesen Geist. […] Und sie waren drei große Charaktere. Aber sie hatten Probleme miteinander. Ich habe versucht, keine Probleme mit ihnen zu haben. […] Also sollten sie einfach die Fans lieben, die eure Musik unterstützen und dankbar sein. Sie sollten keine Arschlöcher sein. Es ist leicht, ein Arschloch zu sein, aber es ist einfacher, kein Arschloch zu sein. Die Fans sind der Grund, warum sie hier sind. Sie haben in die Band investiert, sie haben ihre Musik gekauft, sie wollen ihre Shirts kaufen. Sie wollen kommen und sie sehen.

THERE’S ONLY BLACK auf Amazon.de bestellen!

Wenn man also mit einer dicken Zigarre in seinem Lamborghini sitzt, haben die Fans dafür bezahlt. Und wenn sie ein Foto machen wollen, dann sollten Musiker verdammt noch mal ein Foto mit ihnen machen. Wenn sie wollen, dass man etwas signiert, dann sollte man es einfach unterschreiben. Ohne sie bist sind sie bedeutungslos.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.