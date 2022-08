Advertorial

Verlosung: Gewinnt den exklusiven finch® W:O:A Bullhead Single Malt Whisky

Whisky und gute Musik waren schon immer eine gute Kombination. Mit dem offiziellen W:O:A Whisky aus der finch® Whiskydestillerie gibt es nun auch Hochprozentiges für Metalheads – und du kannst ihn gewinnen! Wie das funktioniert, erfährst du hier.

Acht Jahre gereift – für Whisky-Fans und alle, die es noch werden wollen

Nur ganz besondere Fässer wurden für den einzigartigen Wacken-Whisky aus dem Lager geholt. Vor acht Jahren wurden sie mit einem Destillat aus Gerstenmalz auf Basis von Gerste aus eigenem Anbau befüllt. Hergestellt wurde der edle Tropfen mit einer der größten Pot Stills Deutschlands. So ist über die Jahre ein ausgiebig gereifter Whisky mit 42,6 % vol. entstanden, der dank Triple-Cask-Abfüllung im American-Oak-, Portwein- und Weinfass fruchtig und mit Noten von Vanille, Schokolade und Rosinen überzeugen kann.

Damit du den feinen Tropfen selbst probieren und ihn zu deiner Hausbar hinzufügen kannst, verlost finch® in Kooperation mit Metal Hammer insgesamt zehn 0,5-Liter-Flaschen des W:O:A Bullhead Single Malt Whisky im Wert von jeweils 49 Euro.*

Horns up für dieses Gewinnspiel: Eure Chance auf den exklusiven Wacken-Whisky

Um zu gewinnen, musst du lediglich das untenstehende Formular ausfüllen und das Lösungswort Finch angeben. Aus allen Teilnehmenden werden zehn glückliche Gewinner ermittelt, die den exklusiven Whisky direkt von finch® zugeschickt bekommen.

Dein Name (Pflichtfeld)

Deine E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

Straße und Hausnummer (Pflichtfeld)

PLZ (Pflichtfeld)

Ort (Pflichtfeld)

Deine Lösung (Pflichtfeld)



finch® W:O:A Bullhead Single Malt Whisky beim Wacken Open Air gewinnen

Auch bei den Tastings am Donnerstag, Freitag und Samstag am Metal Hammer-Stand auf dem W:O:A vor Ort hast du je zweimal täglich die Chance, eine Flasche finch® W:O:A Bullhead Single Malt Whisky zu gewinnen. Die Tastings finden jeweils um 12 Uhr und 16 Uhr statt. Hierfür musst du dann lediglich eine vor Ort ausliegende Teilnehmerkarte ausfüllen und mit etwas Glück erhältst Du Deinen finch® W:O:A Bullhead Single Malt Whisky per Post nach Hause.

*Teilnahmebedingungen: Teilnahmeberechtigt sind Personen ab 18 Jahren mit Wohnsitz in der EU. Der Gewinn wird auf dem Postweg an die angegebene Adresse versandkostenfrei zugestellt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel wird von den Teilnehmer*innen die Erlaubnis erteilt, personenbezogene Daten zu erheben, zu speichern und zu nutzen, die zur Durchführung des Gewinnspiels erforderlich sind. Sie werden ohne Einverständnis des Teilnehmers weder an Dritte weitergegeben, noch diesen zur Nutzung überlassen. Nach Abwicklung des Gewinnspiels werden diese Daten gelöscht. Die Teilnehmer*innen versichern, dass die Angaben zur Person wahrheitsgemäß und richtig sind.