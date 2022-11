Vicky Psarakis (The Agonist) bei Konzert in Ingolstadt bestohlen

Die kanadische Metalcore-/Melodic Death-Formation The Agonist tourt momentan als Vorgruppe von Hypocrisy, Septicflesh und Horizon Ignited durch Deutschland. Nach ihrem Auftritt in der Eventhalle Westpark in Ingolstadt musste insbesondere Frontfrau Vicky Psarakis jedoch leider zu der unglücklichen Erkenntnis kommen, dass ihr selbst angefertigtes Bühnenkostüm aus dem Backstage-Bereich entwendet wurde.

Den Diebstahl verkündete die Band kürzlich via Social Media und bat Fans, auf Hinweise im Netz aufmerksam zu machen.

„Dies ist eine sehr bedauerliche Nachricht: Gestern Abend stahl jemand das maßgefertigte Bühnen-Outfit unserer Sängerin Vicky Psarakis nach unserem Auftritt aus dem Backstage-Bereich. Dies geschah in Ingolstadt, Deutschland, in der Eventhalle Westpark GmbH. Wir sind natürlich wütend darüber, und wir könnten eure Hilfe gebrauchen.

Also noch mal: Wir bitten euch, uns eine Nachricht zukommen zu lassen, wenn ihr irgendwelche Informationen diesbezüglich habt. Wir wären euch sehr dankbar.“

Im Anhang teilten The Agonist Fotos von dem gestohlenen Outfit:

