In den frühen Tagen ihrer Karriere hatten Nickelback mit reichlich Hass zu kämpfen. Das hat die Band auf den Umgang in den Sozialen Medien vorbereitet.

Nickelback ernteten zu Beginn ihrer Karriere viel Hass. Im Podcast ‘The Downbeat Podcast’ sprach Bassist Mike Kroeger nun über die turbulenten Anfänge der Band und erklärte, dass der raue Umgang mit ihrer Musik sie auf die Negativkommentare in den Sozialen Medien vorbereitet habe. Nickelback: So erging es der Band in den Anfangstagen „Es war das Trainingsgelände für Cybermobbing“, sagte Kroeger. „Jeder lernte, wie man Leute online schikaniert, und wir waren Patient Nummer 0 des Cybermobbings in den Sozialen Medien. Es war ätzend. Aber es stellte sich heraus, dass es der Probelauf dessen war, was später funktionieren würde. Wenn ich mir rückblickend…