Vinny Appice mit Last in Line bei den NI Music Awards in der Mandela Hall am 11. November 2017 in Belfast, Nordirland.

Vinny Appice, ehemals Drummer von Black Sabbath oder Dio, stellte nun in einem Interview dar, warum das Singlebass Schlagzeug dem Doublebass vorzieht.

Vinny Appice machte mit seinem besonderen und einzigartigen Schlagzeug-Spiel den Sound einiger klassischen Heavy-Metal-Bands wie Black Sabbath, Dio oder Heaven & Hell aus. Während manch anderer Kollege oder auch der nächste Verwandte (Bruder Carmine Appice, Ex-Black Sabbath und Dio) mit der Zeit gingen und sich eine weitere Basstrommel beziehungsweise ein weiteres Pedal zulegten, beschloss Vinny sich treu zu bleiben, wie er jetzt in einem Interview mit Paul Rogne vom Drumming News Network verriet.

So erzählt Appice, dass er sich zwar mal am Doublebass versuchte, dann aber doch lieber beschloss, seinem Spitznamen „Mr. Single Bass“ treu zu bleiben. Das halte seinen rechten Spielfuß fit. „Tatsächlich sind mein rechtes Bein und meine Wade ist viel größer als das linke Bein. Wenn ich enge Hosen trage und sie ausziehe, ist es schwieriger (aus dem rechten Bein zu kommen – Anm.d.Red.) als das linke Bein, weil der Muskel sich so aufgebaut hat.“

Eine ähnliche Begründung lieferte der Schlagzeuger bereits in einem alten Interview mit Metal Edge. „Es hat mich nicht umgehauen, also bleibe ich beim Singlebass.“, sagt der US-amerikanische Hard-Rocker über seine Versuche am Doublebass-Schlagzeug. Doublebass bezeichnet im Schlagzeugspiel das Verwenden einer zweiten Basstrommel oder einer Zweifußmaschine, um eine höhere Anzahl von Schlägen und somit einen treibenden Sound zu erzeugen.

