Tony Iommi feiert 75. Geburtstag

auch interessant

Zurück zu den Wurzeln: Vor allem eine Band ist aus der Entstehungsgeschichte des Heavy Metal nicht wegzudenken. Black Sabbath prägten nicht nur die Musikgeschichte, sondern auch unzählige Fans weltweit. Heute feiert die Band-Konstante, Gitarrist Tony Iommi, ihren 75. Geburtstag.

Anfänge einer Musik-Legende

Der 19. Februar 1948 sollte ein wichtiger Tag für harte Musik werden. Als Anthony Frank Iommi in Birmingham geboren wurde, war das zwar noch nicht klar, doch sein Werdegang kristallisierte sich im Teenageralter heraus. Da begann er, Gitarre zu spielen – und ließ sich nicht mal davon abhalten, dass er mit 17 Jahren Teile der Finger seiner rechten Hand in einer Maschinenpresse verlor. Zunächst spielte er Blues Rock. In dieser Zeit lernte er den zukünftigen Black Sabbath-Drummer Bill Ward sowie -Sänger Ozzy Osbourne kennen. 1968 schlossen sie sich zur Polka Tulk Blues Band zusammen, wurden schließlich zu Earth und im Folgejahr endlich zu Black Sabbath.

Black Sabbath: Genre-Pioniere

Empfehlung der Redaktion Tony Iommi (Black Sabbath) will neues Album aufnehmen Heavy Metal Black Sabbath-Gitarrist Tony Iommi hat sich für 2023 einiges vorgenommen. Dabei geht es um altes sowie brandneues Material. Die späteren Pioniere des Heavy Metal profitierten von Iommis Unfall: Sie waren eine der ersten Band, die ihre Gitarren anders stimmten, die Saiten lockerer aufzogen. Ihr Band-betiteltes Debüt BLACK SABBATH erschien 1970, kurz darauf folgten PARANOID (1970) und MASTER OF REALITY (1971). ‘The Wizard’, ‘War Pigs’, ‘Paranoid’, ‘Iron Man’, ‘Children Of The Grave’ – alle frühen Alben der jungen Band kamen bereits mit Songs daher, die heute Genre-Klassiker sind. Gleichzeitig schlichen sich Schwierigkeiten wie Substanzmissbrauch in den Band-Alltag. Lediglich Tony Iommi würde in den kommenden Jahren nie Black Sabbath verlassen. Zwar legten die Musiker hin und wieder Pausen ein, bevor sie 2017 in Rente gingen, doch Iommi war stets dabei.



Iommis Nebenjobs

Neben dem personellen Hin und Her bei Black Sabbath beschäftigte sich der Gitarrist auch mit Nebenprojekten. Im Jahr 2000 erschien sein Solo-Album IOMMI, das unter anderem Features von Serj Tankian (System Of A Down), Dave Grohl (Foo Fighters), Phil Anselmo (Pantera) und Peter Steele (Type O Negative) aufweist. Gemeinsam mit Ronnie James Dio, Geezer Butler und Bill Ward trat er außerdem als Heaven & Hell auf. Das einzige Album, THE DEVIL YOU KNOW, erschien ein halbes Jahr nach Dios Tod im Frühjahr 2009. Ferner schrieb Iommi im Jahr 2013 den armenischen Teilnahme-Song für den Eurovision Song Contest für die Band Dorians.

Empfehlung der Redaktion Toni Iommi feiert heute seinen 70. Geburtstag Black Sabbath sind Geschichte, doch Tony Iommi ist nach wie vor sehr beschäftigt: Er unterstützt wohltätige Organisationen. Bis heute gilt Iommi als einer der Gründer des Heavy Metal – „the true father of heavy metal“, wenn man Queens Brian May Glauben schenkt. Musiker wie Eddie Van Halen, James Hetfield oder Rob Halford lobten ihn, zahlreiche weitere große Musiker zählen ihn als Inspiration auf. Und am heutigen besonderen Tag hält auch METAL HAMMER Iommis Namen ganz besonders hoch: Happy Birthday!

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.