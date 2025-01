Vivian Campbell hatte Knochenmarktransplantation

Vivian Campbell musste zuletzt aussetzen bei Def Leppard. Die britischen Hard-Rocker spielten beim Feria Estatal De León am 18. Januar 205 im mexikanischen León erneut ohne den Musiker, sein Gitarrentechniker John Zocco vertrat ihn. Der an Krebs laborierende Campbell gab nun in den Sozialen Medien ein Update bezüglich seiner Gesundheit.

Wieder auf die Beine kommen

„Danke für all die jüngsten Nachrichten und die Unterstützung“, erläutert Vivian Campbell. „Wie ihr alle wissen könntet, hat man bei mir vor mehreren Jahren das Hodgkin-Lymphom [bösartige Erkrankung des lymphatischen Systems – Anm.d.R.] festgestellt. Kürzlich hatte ich im Rahmen meines Behandlungsplanes eine Knochenmarktransplantation. Und man kann mit Sicherheit sagen, dass es eine sehr erfolgreiche Transplantation war. Für die nächsten 100 Tage der primären Genesung muss ich einfach meinen Kopf einziehen und meine Stimmung hochhalten.“

Über seine bisherige Behandlung sagte der Def Leppard-Gitarrist im Herbst 2023: „Man besiegt das Hodgkin-Lymphom an einer Stelle, und dann taucht es woanders wieder auf. Es war bisher ein konstanter Kampf, aber nicht allzu schwierig für mich. Ich komme gut damit zurecht, konnte mein Leben leben und weiter auf Tour gehen. Die meiste Zeit dieser zehn Jahre habe ich eine Immuntherapie gemacht. Begonnen habe ich im Juni 2015 mit der Einnahme eines Medikaments namens Pembrolizumab. Das habe ich im Rahmen einer klinischen Studie gemacht. Ich bin froh, sagen zu können, dass es bei mir gut funktioniert hat.

Von Juni 2015 bis praktisch Ende 2022 habe ich mir also einmal im Monat eine Pembrolizumab-Infusion verabreichen lassen und bin einfach meinem Leben nachgegangen. Und das war für mich sehr, sehr erleichternd. Ich habe die Behandlung sehr, sehr gut vertragen. Und das hat super funktioniert. Aber es hat vor anderthalb Jahren irgendwie seine Wirksamkeit verloren.“ Daraufhin ist Vivian Campbell zu einer Kombination aus Immun- und Chemotherapie übergegangen.

