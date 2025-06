WELTENWANDERER 2025 – SALTATIO MORTIS UND BAD LOVERZ AUF DER REISE ZWISCHEN DEN WELTEN

Nach ihren gefeierten Neuinterpretationen von The Look und Hangover legen die BAD LOVERZ jetzt nochmal eine Schippe drauf – mit ihrem dritten Streich: Livin’ on a Prayer! Der Bon-Jovi-Klassiker bekommt von den Glamrockern aus Los Angeles ein fulminantes Update, das direkt ins Herz (und in die Faust) geht.

Mit donnernden Drums, rotzigen Gitarren und einer Stimme, die nach Stadion schreit, katapultieren BAD LOVERZ den Kultsong der 80er mitten ins Hier und Jetzt. Die Energie? Ungebremst. Die Attitüde? 100 % Rock’n’Roll. Die Botschaft? We’re halfway there – and not slowing down! Wer dachte, man könne einen Rock-Klassiker nicht noch größer machen, wird hier eines Besseren belehrt: Die BAD LOVERZ liefern eine Version, die Gänsehaut garantiert – und zwar von der ersten bis zur letzten Zeile.

Also: Faust in die Luft, Kopf nach hinten und mitsingen – Livin’ on a Prayer war noch nie so wild, roh und elektrisierend!

WELTENWANDERER TOUR 2025 – SALTATIO MORTIS UND BAD LOVERZ AUF DER REISE ZWISCHEN DEN WELTEN

Und welche bessere Gelegenheit zum Feiern als die „Weltenwanderer“-Tour von Saltatio Mortis. Seit einem Vierteljahrhundert sind Saltatio Mortis fester Bestandteil der deutschen Rock- und Mittelalterszene. Was 2000 auf Mittelaltermärkten mit Trommel, Dudelsack und rebellischem Herzen begann, ist heute ein Spektakel für Arenen, Streaming-Charts und Festivalbühnen: SALTATIO MORTIS haben sich innerhalb eines Vierteljahrhunderts zu einer der vielseitigsten, kraftvollsten und zugleich nahbarsten Rockbands des deutschsprachigen Raumes entwickelt.

Sänger Alea bringt es auf den Punkt: „Diese 25 Jahre waren ein ständiger Wandel. Wir sind gewachsen, als Musiker, als Freunde, als Menschen. Und es war nie unser Ziel, einfach nur zu wiederholen, was funktioniert. Sondern immer: zu entdecken, zu überraschen, zu verbinden.“

Weltenwandern – Mehr als nur ein Tourtitel

Der Titel der Tour, „Weltenwanderer“, ist Programm. Denn SALTATIO MORTIS haben nie davor zurückgeschreckt, neue musikalische Welten zu betreten. Die Tour feiert die bisherige Karriere der Band – vom Mittelalterrock über Punk-Energie bis zu Metal-Anleihen, Gaming-Soundtracks und orchestralen Kompositionen reicht das Spektrum der Band. Ihre jüngsten Kooperationen mit Electric Callboy, Peyton Parrish, Faun, Blind Guardian, Tina Guo oder Finch belegen ihre genreübergreifende Experimentierfreude – und zeigen gleichzeitig, wie universell ihre Musik empfunden wird.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Mit ihren gefeierten Alben, zuletzt dem düsteren und vielschichtigen Konzeptwerk „Finsterwacht“, stürmten sie zum fünften Mal in Folge auf Platz 1 der deutschen Albumcharts. Die Zahlen sprechen für sich: über 140 Millionen Spotify-Streams, mehr als 110 Millionen YouTube-Views, eine Goldene Schallplatte – und vor allem eine riesige, treue Fangemeinde, die die Band durch jede Phase begleitet hat.

Doch die Zahlen erzählen nur einen Teil der Geschichte. Der eigentliche Erfolg liegt in der Energie, die Alea und seine Band bei jedem Auftritt versprühen. Ihre Konzerte sind ekstatische Feiern, bei denen das Publikum in eine Welt aus Geschichte, Mythologie und moderner Gesellschaftskritik eintaucht. Ob mit Drehleier, Dudelsack, oder E-Gitarre – Saltatio Mortis bleiben stets ihrer Linie treu, zugleich aber unermüdlich offen für Experimente und Veränderungen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Bad Loverz – Die Rückkehr einer Glam-Rock-Legende

Als Special Guest konnten Saltatio Mortis Bad Loverz für die Tour gewinnen. Ein glitzerndes Mysterium, ein Mythos, der in den 80er Jahren in der Glam-Rock-Szene von Los Angeles schillert – und ebenso mysteriös verschwand, wie er aufgetaucht ist.

Niemand hatte sie auf dem Schirm. Niemand wusste, dass sie noch existieren. Und doch sind sie wieder da – mit Neon, Glitzer, Lack, Leder, dem selbst erfundenen „Thundersack“ und einer Attitüde, die sowohl absurd als auch genial wirkt.

Gerade als der Durchbruch zum Greifen nah schien, verschwand die Band spurlos und hinterließ Rätsel, Mythen und eine große Fangemeinde, die bis heute auf ihre Rückkehr wartet.

Jetzt, vier Jahrzehnte später, stehen Venice Steel (Vocals), Maverick Boom (Drums), Malcolm Silver (Saxophon & Thundersack), Liberty Child (Hurdy-Gurdy), Tasty T. (Gitarre) und Raindrop Lee (Bass) wieder auf der Bühne – mit einer Kraft, als wären sie nie weg gewesen.

Ihre Mischung aus Glam, Rock, Chaos, Nostalgie und leidenschaftlicher Bühnenpräsenz macht Bad Loverz zum perfekten Gegenpol und zugleich zur perfekten Ergänzung für Saltatio Mortis.

CONTRA präsentiert:

SALTATIO MORTIS – Weltenwanderer Tour 2025

17.10.25 – DE-Geiselwind, Eventhalle

18.10.25 – DE-Hamburg, Sporthalle

24.10.25 – DE-Leipzig, Haus Auensee

25.10.25 – DE-Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

31.10.25 – DE-Berlin, Uber Eats Music Hall

01.11.25 – DE-Hannover, Swiss Life Hall

06.11.25 – AT-Wien, Gasometer

07.11.25 – DE-München, Zenith

08.11.25 – DE-Frankfurt, Jahrhunderthalle

14.11.25 – DE-Ludwigsburg, MHPArena

15.11.25 – CH-Zürich, Halle 622

Tickets & weitere Infos:

www.saltatio-mortis.com

www.badloverz.com