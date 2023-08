Ordy Garrison lebt nicht mehr. Der Wovenhand-Trommler erlitt kürzlich einen Herzinfarkt. Seine Band ist am Boden zerstört.

Der Schlagzeuger der Dark-Rocker Wovenhand ist verstorben. Ordy Garrison segnete nach einem plötzlichen Herzinfarkt das Zeitliche. Mit der Band um Ex-16 Horsepower-Frontman David Eugene Edwards machte Ordy seit mehr als zwanzig Jahren Musik. Garrison hinterlässt seine Frau Kate und seinen Sohn Carlos. Gebrochene Herzen Das Label Sargent House schreibt hierzu: "Ordy Garrison war ein außergewöhnlicher Musiker, Ehemann und Freund. Unser aufrichtiges Beileid geht raus an jeden, der jemals von seinem Anmut berührt wurde. Er wird zutiefst vermisst werden." Wovenhand-Chef David Eugene Edwards kommentierte in den Sozialen Medien: "Mit Herzen so schwer wie die Erde bedauern wir zu informieren, dass Ordy Garrison am Morgen…