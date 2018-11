In Zusammenarbeit mit Papa Roach’s Jacoby Shaddix entstand ‘The Reckoning’, die erste Single zum neuen Album der niederländischen Band Within Temptation. Das Album RESIST ist für den 14. Dezember 2018 angekündigt.

Within Temptation haben ihr siebtes Studioalbum angekündigt. Die Platte trägt den Namen RESIST und wird noch am 14. Dezember diesen Jahres veröffentlicht werden. Frontfrau Sharon den Adel sagte dazu: „‚RESIST ist ein echter Meilenstein für uns. Ohne RESIST wäre Within Temptation nicht mehr hier. Bei diesem Album haben wir uns von moderner Musik inspirieren lassen und dem Ganzen dann ein eigenes Gesicht gegeben – ein sehr düsteres Gesicht. Manchmal hat man das Gefühl, dass der heutigen Popmusik das Rebellische fehlt. Unser wichtigstes Anliegen war es deshalb, Teile aus Musikstücken zusammenzutragen, die uns gefielen und diesen so stark wie möglich eine raue Note…