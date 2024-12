Die Power-Metaller Dragony, die aktuell ihr Fünftwerk HIC SVNT DRACONES hervorbringen, ließen sich bereits von Videospielen zu Songs inspirieren und tauchten in ‘Albion Online’ auf.

METAL HAMMER: Was sind deine frühesten Erinnerungen bezüglich Videospielen? Siegfried Samer: Begonnen hat es mit einem von Freunden meiner Eltern „geerbten" Commodore 64 in den späten Achtzigern. Es folgten alle möglichen Konsolen, NES, Gameboy, SNES, Nintendo 64, Dreamcast, GameCube, Xbox 360, Nintendo DS und 3DS, Wii U, PSP, PS4 und aktuell PS5 und Xbox Series X; PC nur gelegentlich. Die frühesten Erinnerungen sind die an 'Paperboy', 'California Games'…