Als einer der versiertesten Zocker-Rocker entpuppt sich Gitarrist James Lee-Ross von der englischen Doom-/Sludge-/Hardcore-Gruppe Mastiff.

METAL HAMMER: Was sind deine frühesten Erinnerungen bezüglich Videospielen? James Lee-Ross: Mein Großvater liebte Gadgets. Als ich jung war, besaß er einen Amstrad, der – nach ewigem Laden – Spiele von Kassette abspielte. Er hatte nur auf Filmen basierende Spiele. Ich erinnere mich an alte 'Batman' und 'Robocop'. Und an das 'Star Wars'-Spiel, eine rudimentäre Breitbildversion des Flugs durch den Todesstern. MH: Wie umfangreich ist deine…