Asking Alexandria: Erster Song mit Danny Worsnop ist bereits aufgenommen

Nachdem die Metalcore-Formation Asking Alexandria am Wochenende bekanntgab, dass sich die Wege mit Denis Stoff getrennt hätten und Danny Worsnop zurück am Mikro sei, scheint jetzt alles ziemlich fix zu gehen. Wie Matt Good (der u.a. mit Ben Bruce bei Kill It With Fire spielt) auf Twitter enthüllte, befindet sich derzeit der erste Song mit dem neuen, alten Frontmann im Mix. Laut Good habe Worsnop zudem ordentlich abgeliefert.

Für die anstehende US-Tour versprach Worsnop eine Setlist, die die komplette Geschichte von Askin Alexandria abdecken soll. Und da in Kürze seine Solo-Platte erscheine, sei seine Rückkehr zur Band “etwas, was ich jetzt wieder genießen kann, mit den Leuten, mit denen ich diese verrückte Reise begonnen habe. Es ist eine wunderschöne Nostalgie die sich anfühlt, als ob nie etwas gewesen wäre”, so der Frontmann.