Babymetal sollen in neuer Animationsserie den Metal retten

Mit einer neuen Animationsserie will Warner Bros. das japanische Pop-Metal-Phänomen Babymetal in die USA bringen. In Europa feierten die drei (angeblich) jugendlichen Japanerinnen Su-Metal, Yuimetal and Moametal mit ihren kuriosen Tans-Choreographien und ihrem eigensinnigen Mix aus J-Pop und Metal bereits große Erfolge.

Wie Warner Bros. in einer Ankündigung verrät, soll die Serie ein Hybrid aus Animationen und Live-Performances zeigen und soll den Zuschauer in ein Paralleluniversum entführen, indem die Heavy Metal-Welt sich im Krieg mit bösen Mächten befindet. Die Metal-Gottheit “Kitsune” erschafft Babymetal daraufhin, um den Kampf für sich zu entscheiden.

Welchen Titel die Serie bekommen und wann sie erscheinen wird, ist derzeit noch nicht bekannt.