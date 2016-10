Nails: Die Pause ist vorbei!

Das ging dann doch schneller als erwartet: Als die US Grind-Extremisten Nails vor etwas über zwei Monaten erklärten (bzw. über einen UK-Promoter erklären ließen), eine unbefristete Pause einzulegen und zudem noch ihre Tour cancelten, die zum gefeierten Nuclear Blast-Einstand YOU WILL NEVER BE ONE OF US stattfinden sollte, hatten wir eigentlich erwartet, dass das Thema “Nails” sich erstmal gegessen hätte.

Doch erstens kommt es anders und zweitens als man denkt: Wie die Band erst letzte Woche ankündigte, wir man eine Split EP mit der chaotischen Brutalo-Formation Full Of Hell veröffentlichen. Und als wäre das noch nicht genug des Streikbruchs, wurde auch gleich noch eine neue Show in Los Angeles angekündigt.

Nails machen, was Nails machen

Dieses Vorgehen kann man als merkwürdig betrachten – andererseits sind Nails auch nicht gerade dafür bekannt, Kompromisse einzugehen. Erstaunlicherweise haben ein paar Fans der Band wohl noch nicht ganz verstanden, dass dieses Verhalten wohl auch zum Markenkern der Band gehört. Wie man an folgenden, eher weniger positiven Einträgen auf Facebook ablesen kann.