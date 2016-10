PlayStation VR: Diese Spiele gibts zum Start von Sonys VR-Headset

Nächste Woche erscheint das Virtual Reality-Headset von Sony für die PlayStation 4. Das für 399€ erhältliche und damit derzeit mit Abstand günstigste VR-Headset, mit dem der Technik-Riese den Herstellern HTC (Vive) und Oculus (Rift) Marktanteile im VR-Segment abnehmen möchte, wird zum Start einen umfangreichen Spielekatalog mitbringen, den ihr unten sehen könnt. PlayStation VR ist eine Demo-Disc beigelegt, mit der Spieler die wichtigsten Titel vorab testen können.

Pünktlich zum Start von PlayStation VR werden auch wir eine erste Hardware-Einschätzung des Headsets anbieten und einzelne Titel im Detail vorstellen!

Seht hier, welche Spiele zum Start von PlayStation VR verfügbar sein werden

100ft Robot Golf

Ace Banana

Battlezone

Batman: Arkham VR

Bound

Driveclub VR

EVE: Gunjack

EVE: Valkyrie

Harmonix Music VR

Hatsune Miku: Project DIVA X

Headmaster

Here They Lie

Hustle Kings VR

Job Simulator

Keep Talking and Nobody Explodes

Loading Human

Sports Bar VR

Super Stardust VR

PlayStation VR Worlds

Resident Evil 7 – Kitchen Demo

Rez Infinite

RIGS Mechanized Combat League

Rise Of The Tomb Raider

Superhypercube

The Assembly

The Playroom VR

Thumper, Tumble VR

Until Dawn: Rush of Blood

Volume: Coda

Wayward Sky

World War Toons

Waddle Home.

Diese Spiele mit Support für Playstation VR sollen spätestens im 1. Quartal 2017 erscheinen:

Carnival Games, Moto Racer 4, Eagle Flight, Star Trek: Bridge Crew, Werevolves Within, Star Wars Battlefront – Rogue One: X-Wing VR-Mission, Fated: The Silent Oath, HoloBall, Pixel Ripped 1989, Proton Pulse, Psychonauts in the Rhombus of Ruin, Robinson: The Journey. Time Machine VR, Space Rift, Trackmania VR, How We Soar, Radial G, Tethered, Windlands, Viva Ex Vivo, Pixel Gear, The Brookhaven Experiment, Weeping Doll, Golem, GNOG, Statik, XING: The Land Beyond, Megaton Rainfall und Korix.

