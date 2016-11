Subway To Sally: Frau Schmitt steigt aus

Subway To Sally verlieren eine Instanz: Nach 26 Jahren verlässt Geigerin Frau Schmitt die Band, nachdem sie bereits im Sommer nicht neben Eric Fish und co. auf den Festivalbühnen stand. Am Sonntag veröffentlichte die Band eine Erklärung auf der offiziellen Website, auf der sich die Musikerin von den Fans verabschiedet:

„Liebe Fans, liebe Freunde!

Nun ist einige Zeit vergangen und ich hatte Muße in Ruhe über einige Dinge nachzudenken. Meine Entscheidung steht fest: Ich werde nicht in die Reihen von Subway To Sally zurückkehren. Einige werden enttäuscht sein, das muss ich in Kauf nehmen, andere werden verstehen. Wir hatten 26 Jahre eine schöne gemeinsame Zeit, aber nun muss ich eigene Wege gehen.

Ich werde natürlich weiterhin der Musik treu bleiben und hoffe, den Einen und Anderen mit meinen Werken weiterhin Freude bereiten zu können. Des Weiteren habe ich eine Weiterbildung im künstlerisch- begleitenden Bereich aufgenommen. Da lerne ich viel Neues und die Musik bekommt eine neue und andere Bedeutung für mich.

Nun seid alle herzlichst gegrüßt

Eure FRAU SCHMITT”

Auch die Band erklärt sich und ordnet ein, dass Subway To Sally und Frau Schmitt sich nicht im Streit trennen würden. Zudem habe man bereits adäquaten Ersatz gefunden: