Trivium: Neues Album kommt 2017

Trivium planen ein neues Studio-Album für das Jahr 2017. Das berichtet Gitarrist Corey Beaulieu im Interview mit Soundwave Brigade. Man plane noch “vor Weihnachten 2017” ein neues Album zu veröffentlichen, vieles hinge aber am Tourablauf, die Band arbeite beinahe durchgehend an neuer Musik.

Die Gesangsfrage