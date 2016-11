Video: Orchester spielt Rage Against The Machine-Klassiker ‘Bulls On Parade’

Das bereits für seine Metal- und Rock-Cover bekannte Orchester Metamorphestra, das bereits den Tool-Klassiker ‘Schism’ und ‘Chop Suey’ von System Of A Down als orchestrale Instrumentalstücke vertonte, hat sich jetzt einen weiteren Crossover-Hit vorgeknöpft. Auf Youtube wurde jetzt das Metamorphestra-Video zum Rage Against The Machine-Superhit ‘Bulls On Parade’.

Wer die Video mag, kann das Orchester zudem darin unterstützen ihr Debüt-Album aufzunehmen – dafür wurde eine Crowdfunding-Kampagne auf Kickstarter eingerichtet.