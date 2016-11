Video: Tagesschau-Bericht über Metallica in Berlin

Metallica waren gestern zu Gast in Berlin. Sie boten ein exklusives Live-Erlebnis vor knapp 350 Fans. Außerdem waren sie zu Gast bei der ProSieben-Sendung Circus HalliGalli. Doch damit nicht genug: Auch die Tagesschau hat die Metal-Helden abgepasst und Frontmann James Hetfield interviewt.

Seht hier den Tagesschau-Bericht über Metallica in Berlin:

Metallica waren in Berlin, um ihr kommendes Studioalbum HARDWIRED … TO SELF-DESTRUCT vorzustellen, das am 18. November erscheinen wird.

#MetInGermany

Auch am Mittwoch den 16. November 2016 werden Metallica noch einmal in Berlin sein. Details zum zweiten Besuch sind noch nicht bekannt, aber Fans sollten den Hashtag #MetInGermany im Auge behalten, um den morgigen Tag mit Hetfield, Ulrich und Co. auf den diversen Social Media-Kanälen begleiten zu können.

Der Metallica-Auftritt bei Circus HalliGalli wird am 21.11.2016 um 22:15 Uhr auf ProSieben ausgestrahlt.