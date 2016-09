‘Wer malen will, muss Metal sein’- Malbuch erscheint im Oktober

Malbücher für Erwachsene liegen schon seit einiger Zeit im Trend – und jetzt wurde auch endlich an die Metal-Fans gedacht: Im Verlag Reiffner wird im Oktober das Metal-Malbuch ‘Wer malen will, muss Metal sein’ erscheinen. Der Clou: Mit Buntstift macht sich der Ausmaler an insgesamt 19 Original-Cover von Accept, Raven, Grand Magus, Running Wild, Marillion, The Other, Flotsam And Jetsam, Majesty und vielen weiteren Künstlern.

Und ja: Für Kinder ist das Buch natürlich auch geeignet. Nichts ist schließlich so wichtig, wie musikalische Früherziehung!