Blind Guardian-Frontmann Hansi Kürsch macht den Fans Hoffnung darauf, dass 2025 oder 2026 mit einem neuen Werk der Gruppe zu rechnen ist.

Blind Guardian-Frontmann Hansi Kürsch spricht im Interview mit dem australischen Metal Roos über die Wartezeit auf ein neue Album der Power-Progger. Auf das 2022 veröffentlichte THE GOD MACHINE mussten die Fans immerhin ganze sieben Jahre warten. Ganz so lange soll es diesmal laut dem 57-Jährigen aber nicht dauern, wenngleich die Krefelder momentan mit anderen Dingen beschäftigt sind. "Ich bin mir nicht sicher, wie der Plan genau aussieht", erörtert Hansi Kürsch. Nächstes oder übernächstes Jahr "Wir haben die Neuaufnahmen für SOMEWHERE FAR BEYOND für die Jubiläumsplatte gemacht. Und 2022 haben wir die Live-Aufnahmen gemacht. Das kommt also bestimmt sehr bald. Aber wir…