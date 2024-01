Doro: Darum liegt ihr so viel am Metal

auch interessant

Im vergangenen Jahr feierte Doro Pesch ihr 40. Bühnenjubiläum. In einem Interview mit Metal Rules wurde die Metal Queen nun gefragt, was sie nach all der Zeit immer noch am Metal begeistere. „Ich liebe es so sehr. Für mich ist es totale Freiheit. Es ist der gesamte Metal-Lebensstil, den ich liebe“, erklärte die Musikerin. „Ich denke, die Leute sind so großartige Menschen. Sie haben ihr Herz am richtigen Fleck. Man kann den Metalheads vertrauen. Ich vertraue ihnen mein Leben an, das habe ich schon immer getan. Ich finde Metal großartig.“

Doro: Metal als Lebensessenz

Empfehlung der Redaktion Doro Pesch sind Tiere „heilig“ Heavy Metal In einem aktuellen Interview erklärt Metal Queen Doro Pesch, warum sie Tiere besonders schätzt und vor einigen Jahren Veganerin geworden ist. Nicht nur die individuelle Freiheit scheint Doro dabei zu beeindrucken, sondern ebenso die kreativen Möglichkeiten, die das Genre bietet. „Für mich ist alles Metal – ein schneller Song oder ein harter Song, eine Hymne, eine Ballade – was auch immer man gerade fühlt, es ist Metal“, führte sie weiter aus. „Und man konnte sagen, was man wollte. Ja, für mich war es völlige Freiheit. Als ich mit meiner ersten Band anfing, wussten wir nicht einmal, dass es Heavy Metal war. Erst Beast, dann Attack; Warlock wurden im Jahr 1982 gegründet. Und das war der Zeitpunkt, als Metal anfing, immer größer und größer zu werden. Aber am Anfang haben wir einfach gemacht, was wir machen wollten. Eigentlich unterscheidet es sich kaum von dem, was wir jetzt tun.“

CONQUERESS – FOREVER STRONG AND PROUD auf Amazon.de bestellen!

Die Vielfältigkeit der Musikrichtung ist es, was der Musikerin besonders am Herzen liegt. „Mir gefällt das gesamte Spektrum“, sagte sie. „Ich mag es von superhart, hart, Hardcore bis supersensibel, gefühlvoll, emotional. Ich möchte in den Menschen Gefühle hervorrufen und ihnen gute, positive Energie und Kraft und Stärke geben.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.