Neue Musikvideos gibt es heute unter anderem von Doro, Saltatio Mortis und Lord Of The Lost.

Es war mal wieder eine spannende Woche in der Rock- und Metal-Welt, und wir haben für euch eine Übersicht zusammengestellt. Viel Spaß beim Durchklicken! Metal Queen Doro Pesch veröffentlicht mit ‘Children Of The Dawn’ heute ihre inzwischen vierte Single samt großartigem Video von dem mit Spannung erwarteten kommenden Album CONQUERESS - FOREVER STRONG AND PROUD, das am 27. Oktober über Nuclear Blast Records erscheint. THIS HEATHEN LAND von Green Lung wird am 03.11.2023 veröffentlicht, vorab gibt's den Track ‘One For Sorrow’ als Video. I am feat. Corpsegrinder haben sich für den Videoclip zu ‘Infernal Panther’ etwas ganz Spezielles, sehr Passendes…