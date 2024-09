Raab vs. Halmich: Doro freut sich auf Kampf der Geschlechter

Nach 2001 und 2007 steigen Stefan Raab und Regina Halmich am morgigen Samstag, den 14. September 2024 zum dritten Mal in den Ring. Der Kampf des TV-Moderators und der früheren Profi-Boxerin ist als ‘Der Clark Final Fight’ ab 20:15 Uhr auf RTL zu sehen. Vor Ort wird dabei auch Metal-Queen Doro Pesch sein — um ihre Freundin Regina zu unterstützen, versteht sich.

Mitten in die Fresse rein

Die einstige Warlock-Frontfrau wird allerdings nicht nur live mitfiebern, sondern Halmich auch mit dem extra komponierten Einlauf-Song ‘Justice For The Queen’ unterstützen. Im Gespräch bei Bild gab Pesch zu Protokoll: „Ich habe für diesen Kampf sogar Konzerte verschoben. Ich bin ein riesiger Box-Fan, und es ist mir eine Ehre, für meine Freundin Regina zu singen.“ Wer gewinnen wird, ist für Doro auch klar: Halmich wird ihrer Einschätzung nach wie 2001 und 2007 gegen Raab triumphieren. Bei den beiden vorherigen Showdowns sang die 60-Jährige ebenfalls schon die Einlaufhymne für die von 1995 bis 2007 ungeschlagene Women International Boxing Federation-Weltmeisterin.

Beim Interview mit der Abendzeitung entgegnete Doro auf die Frage, welche Ungerechtigkeit der Gegnerin von Stefan Raab denn angetan wurde, dass jetzt die Zeit für Gerechtigkeit gekommen sei: „Regina ist in meinen Augen eine Heldin, die ultimative Queen, die am Anfang ihrer Karriere fast alleine gegen alle antreten musste. Sie hatte so viele Gegner, die ihr mit Missgunst begegnet sind, die sie nicht ernst genommen haben — und das nur aus einem Grund: weil sie eine Frau ist. Eine Frau, die sich in der Männerwelt Boxen ihren Weg gebahnt hat. Frauen waren damals schlicht nicht akzeptiert in diesem harten Sport. Die Anerkennung, die ihr jetzt widerfährt, ist der gerechte Ausgleich für das, was sie damals aushalten und erdulden musste.

Die Kommentare waren teilweise wirklich sehr respektlos. Daher ‘Justice For The Queen’ — Gerechtigkeit für die Königin. Es wird schwer gegen einen Mann, der 20 Zentimeter größer ist, aber Regina ist voll fokussiert. Ich werde ihr alle Power und guten Vibes schicken, damit sie diesen Kampf der Geschlechter gewinnt. Ich fliege extra für den Fight aus Norwegen ein.“

