Year Of The Goat: Video zu ‘Song Of Winter’ veröffentlicht

Bereits vergangene Woche haben Year Of The Goat ein Lyric-Video zu ihrem Cover von ‘Song Of Winter’ veröffentlicht, der ebenfalls seit dem 9. Dezember auf einer limitierten Vinyl-Single zu finden ist. Der Song von Francoise Hardy wird im typischen Year Of The Goat-Stil vorgetragen und passt laut der Band eher zum Stil der ersten Platte, während die B-Seite eher richtung THE UNSPEAKABLE weist.

Seht das Lyric-Video zur Year Of The Goat-Version von ‘Song Of Winter’ hier:

https://www.youtube.com/watch?v=2gfwDL3IH98&feature=youtu.be Video can’t be loaded: YEAR OF THE GOAT – Song Of Winter (Official Lyric Video) | Napalm Records (https://www.youtube.com/watch?v=2gfwDL3IH98&feature=youtu.be)

Wer Year Of The Goat live erleben möchte, sollte sich folgende Termine vormerken:

METAL HAMMER präsentiert:

Year Of The Goat + The Order Of Israfel + Tombstones

Tour 2017

28.01. Berlin, Badehaus

29.01. Osnabrück, Bastard Club

30.01. Hamburg, Hafenklang

31.01. Wiesbaden, Schlachthof

06.02. CH–Olten, Coq D’Or

08.02. München, Backstage

09.02. A-Wien, Viper Room

10.02. Leipzig, UT Connewitz

11.02. Siegen, Vortex