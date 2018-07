Nine Eyes Nation: Exklusive Videopremiere von ‘Going Down’

Burden Of Grief präsentieren das Finale ihrer EYE OF THE STORM-Song-Video-Trilogie: Seht exklusiv bei uns die Premiere von 'Killing Spree'!

Am 4. Mai 2018 erschien das siebte Burden Of Grief-Album EYE OF THE STORM, an dem die Band vier Jahre lang gearbeitet hat (Review siehe hier). Seither gab es zwei Clips zu sehen, die Teil einer Trilogie sind: "Wir wollen mit unseren neuen Videos ganz bewusst in eine andere Richtung gehen als es viele andere Metal-Bands machen. Es sollten keine reinen Performance-Clips sein, in denen ausschließlich die Band zu sehen ist, wie sie in einer Lagerhalle oder Ähnlichem spielt", so die Band zum Konzept. "Da schalten viele Zuschauer bereits nach wenigen Sekunden wieder aus, weil einfach nichts passiert. Wir fanden…