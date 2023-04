72 SEASONS (Doppel-Vinyl) + 12 Ausgaben METAL HAMMER zum Sparpreis

Am Freitag erschien das elfte Metallica-Album 72 SEASONS. Nun folgt die Ankündigung zu allen zwölf Tracks, Videos in Gebärdensprache zu veröffentlichen.

Niemand kommt aktuell an Metallica und ihrem brandneuen elften Studioalbum 72 SEASONS vorbei. Am Freitag erschien die neue Platte, dazu weitere Musik- und Lyric-Videos. Um ihr neues Album aber wirklich allen Fans zugänglich zu machen, entschieden sich Metallica nun dafür, alle zwölf Tracks von 72 SEASONS mit Videos in Gebärdensprache zu veröffentlichen. Der Titel-Song des Albums steht bereits auf YouTube zur Verfügung. Die Ankündigung erfolgte am Samstag, dem Nationalen Tag der amerikanischen Gebärdensprache (im Original: American Sign Language Day (ASL)) durch den tauben Metallica-Fan Tom Osbourne. „Es ist mir eine Ehre ankündigen zu dürfen, dass Metallica alle Musikvideos von 72…