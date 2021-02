A Swarm Of The Sun: Exklusive Videopremiere

Foto: A Swarm Of The Sun. All rights reserved.

A Swarm Of The Sun

Wie die meisten Bands mussten auch die Schweden A Swarm Of The Sun im letzten Jahr ihre Live-Pläne canceln. Als die Musiker im November 2020 dann zusammenkamen, um eine Live-EP aufzunehmen, hatten sie sich bereits ein Jahr lang nicht mehr gesehen. In zwei Tagen entstand das Werk mit dem Titel 20.11.03, das vor wenigen Wochen (29.01.) veröffentlicht wurde.

Die EP entstand im Studio Gröndahl in Stockholm in folgender Besetzung: Karl Daniel Lidén (Schlagzeug), Anders Carlström (Bass), Johan Söderling und Erik Nilsson (Gitarre), Johnny Karlsson (Orgel, Klavier) und Jakob Berglund (Gesang).

Nachdem A Swarm Of The Sun bereits zum EP-Track ‘These Depths Were Always Meant For Both of Us’ ein Video veröffentlichten, erscheint morgen ein zweiter Clip zu ‘Incarceration’. Diesen könnt ihr euch hier bereits vorab ansehen.

Exklusive Videopremiere zu ‘Incarceration’: