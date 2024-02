Accept: Alle Infos zu HUMANOID

Die deutschen Heavy Metal-Titanen Accept melden sich mit ihrem neuen Studioalbum HUMANOID zurück, das am 26. April 2024 über Napalm Records erscheinen wird. Einen ersten Vorgeschmack liefern Accept bereits am 28. Februar mit der Veröffentlichung der ersten Single samt brandneuem Musikvideo. HUMANOID wurde erneut vom britischen Metal-Mastermind Andy Sneap (Judas Priest, Amon Amarth, Testament, Saxon et cetera) produziert.

Ab heute können Fans mittels der The Interactive Humanoid Experience Website in die Welt des kommenden Albums eintauchen und einige teils exklusive Inhalte entdecken. Es ist unter anderem möglich, den Roboter aus dem Cover neu zu programmieren und dabei verschiedene Bereiche des Albums zu entdecken. Verpasse nicht, dir dein physisches Exemplar von Humanoid zu sichern.

Zeitgleich zur Albumankündigung geben Accept eine massive Headlinertour durch Europa bekannt, die sie mit mehr als zwanzig Shows im Herbst über den gesamten Kontinent führen wird. Zudem werden Accept in diesem Sommer – im Anschluss an ihre Südamerika-Tour – auf einige der weltweit größten Rock- und Metal-Festivals wie etwa dem Wacken Open Air, Hellfest und weiteren zurückkehren.

„Wir sind ein tolles Team.“

Wolf Hoffmann zu HUMANOID: „Ich bin sehr zufrieden mit HUMANOID. Das Album hat durchweg große Energie! Die Zusammenarbeit mit Andy Sneap, dem besten Metal-Produzenten überhaupt, hat wieder einmal sehr viel Spaß gemacht! Wir sind ein tolles Team. Wir alle lieben das neue Album und freuen uns darauf, es live zu spielen! Wir hoffen, dass es unseren Fans genauso gut gefällt wie uns.“

Die Band hat sich dabei noch nie davor gescheut, in ihren Songs brisante und aktuelle Themen aufzugreifen. Auch Humanoid bildet hier natürlich keine Ausnahme! Trotzdem ist das 17. Studioalbum kein Konzeptalbum. Es beschäftigt sich mit Themen wie künstlicher Intelligent und damit, wie die Abhängigkeit des Menschen von Technologie uns nach und nach die Individualität rauben könnte.

Gegengewicht

Davor warnen Accept mit ihrem neuen Album und speziell dem Titel-Track. Seine Herangehensweise und Interpretation von ‘Humanoid’ zeigt, dass Sänger Mark Tornillo (Spitzname Analog Man) nie ein Verfechter des digitalen Zeitalters werden wird. Der Track setzt ein Gegengewicht zu rohen Emotionen, Schwächen und bedeutenden Übergangsriten, die uns auf dem Lebensweg begegnen, und den Eigenschaften, die uns einzigartig menschlich machen: Das Gefühl des Unwohlseins, des Alterns, der Verletzung, der Enttäuschung, sowie der Endstation für jeden: den Tod.

HUMANOID ist ein elektrisierendes, dynamisches und subtil nuanciertes Album mit augenzwinkerndem Humor, biblischen Reminiszenzen (‘The Reckoning’), einer Ode an die Accept-Fans auf Konzerten, einer aufregenden Neuinterpretation der Frankenstein-Geschichte und enthält mit ‘Straight Up Jack’ einen Trink-Song, der Bon Scott sicher gefallen hätte.

Der Eröffnungstrack ‘Diving Into Sin’ lässt den Hörer mit seinem orientalisch angehauchten Intro und dem fast aggressiven Gesang von Tornillo sofort aufhorchen und macht den Rest des Albums zu einem wahren Fest! In ‘Unbreakable’ geht es sowohl um Accept als auch um das starke Band zwischen ihnen und ihren großartigen Fans bei Liveshows.

Trinklied

‘Mind Games’ hingegen zeigt einen Vintage-Touch á la ‘Metal Heart’. ‘No One Gets Out Alive’ scheint wie geschaffen für zukünftige Konzerte. Es besagt, dass unabhängig von den Lebensumständen, ob reich, ob arm, ob berühmt oder nicht, der Tod das ist, was alle gleich macht. ‘Straight Up Jack’ ist ein typisches Trinklied, in dem viele Euphemismen für die Bestellung an der Bar verwendet werden. Mit seinen starken Gitarren beendet das schwungvolle und aggressive ‘Southside Of Hell’ die Scheibe mit einem wunderbaren Wortspiel, das Tornillo zu verdanken ist.

Accept wurden 1976 gegründet und gelten neben den Scorpions als die erste große deutsche Metal-Band. Mit ihrem Sound beeinflussten sie eine ganze Generation, sicherten sich Platz eins der Charts und wurden mit Gold ausgezeichnet. Auch international ernteten Accept für ihren Erfolg hohe Anerkennung. Mit ihrem letzten Album TOO MEAN TO DIE (2022) stürmten sie die Charts, erreichten Platz 2 der Offiziellen Deutschen Album Charts und zählen über eine Million monatliche Spotify-Hörer.

