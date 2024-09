Accept-Frontmann Mark Tornillo soll sich etwas abfällig über die Metal-Szene in den USA geäußert haben. Dies sei jedoch völlig falsch ausgelegt worden.

Im März dieses Jahres sprach Mark Tornillo mit The Metal Voice über die Herausforderungen einer Tournee durch Nordamerika. Wenngleich der Accept-Frontmann eigentlich auf etwas ganz anderes abzielte, machte vorrangig der Satz „Die Vereinigten Staaten sind einfach kein Metal-Territorium mehr“ Schlagzeilen. Herausforderungen Bei 100 FM The Pike wurde er auf diese Aussage angesprochen und wollte die Sache klarstellen. „Ich wurde von ein paar Leuten interviewt, die ich kenne. Und das war nur eine Randbemerkung. Es war wie: ‘Warum spielt ihr nicht öfter hier?’ Tatsache ist, dass wir es uns nicht leisten können, so oft in den USA zu spielen, weil wir…