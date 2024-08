Accept: Mark Tornillo stellt falsch ausgelegten Satz klar

Im März dieses Jahres sprach Mark Tornillo mit The Metal Voice über die Herausforderungen einer Tournee durch Nordamerika. Wenngleich der Accept-Frontmann eigentlich auf etwas ganz anderes abzielte, machte vorrangig der Satz „Die Vereinigten Staaten sind einfach kein Metal-Territorium mehr“ Schlagzeilen.

Herausforderungen

Bei 100 FM The Pike wurde er auf diese Aussage angesprochen und wollte die Sache klarstellen. „Ich wurde von ein paar Leuten interviewt, die ich kenne. Und das war nur eine Randbemerkung. Es war wie: 'Warum spielt ihr nicht öfter hier?' Tatsache ist, dass wir es uns nicht leisten können, so oft in den USA zu spielen, weil wir in Europa, Südamerika und dem Rest der Welt viel mehr Geld verdienen als in den Vereinigten Staaten. Oder man ist Metallica mit Pantera und spielt in ausverkauften Arenen.

Die Dinge, die gepusht werden, sind nicht Metal. Vor allem die Plattenfirmen in diesem Land pushen Metal nicht. Sie pushen, was auch immer die Stimmung der Woche ist, und zielen dabei auf die Jugend ab“, fuhr Tornillo fort. „Es ist schwer zu erklären. Aber ich meinte es sicher nicht abwertend! Ich meinte nur, dass es für uns jetzt sehr schwierig ist, eine gute Tour hinzubekommen.“ Das Ganze bezog sich auf die Tatsache, dass Accept dieser Tage mit KK’s Priest auf Tournee durch Nordamerika gehen. „Zum Glück haben wir zwei gute Bands zusammengebracht.“, kommentiert der Sänger.

Schwache Einnahmen

Die ursprüngliche Aussage von Mark Tornillo, aus der die „Randbemerkung" gegriffen wurde, lautete: „Wir haben keine Probleme, Tickets in Südamerika zu verkaufen. Wir haben keine Probleme, Tickets in Europa oder anderswo zu verkaufen. Ich denke, es liegt einfach daran, dass die Vereinigten Staaten einfach kein Metal-Territorium mehr sind. Ich weiß nicht warum."

Als Erklärung nahm er vorweg: „Es war schon immer schwierig, durch Nordamerika zu touren. Das liegt vor allem an den Veranstaltern und der Tatsache, dass wir in einem Raum auftreten müssen, der groß genug ist, um etwas Geld zu verdienen Wir werden es dieses Jahr schaffen, egal was passiert. Wir sind alle zu dem Schluss gekommen, dass wir, wenn wir eine Kürzung vornehmen müssen, eine Kürzung vornehmen werden. Aber wir müssen spielen – wir müssen für die Fans spielen.“

