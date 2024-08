Accept: Wolf Hoffmann plant Tour zum 50. Jubiläum

Wolf Hoffmann (l.) und Uwe Lulis mit Accept beim Rock Out Festival 2023 in Augsburg

auch interessant

Accept haben ihre Tournee anlässlich ihres 50. Jubiläums angekündigt. Dabei haben die Metal-Veteranen noch eine ganze Reihe von Konzerten bezüglich ihres aktuellen Albums HUMANOID (Review hier lesen) vor sich. Für den runden Geburtstag hat Bandchef und Gitarrist Wolf Hoffmann allerdings bereits ganz besondere Pläne.

Accept: Steht die Abschiedstournee an?

Empfehlung der Redaktion Accept: Wolf Hoffmann über Veränderungen im Musik-Business Heavy Metal Accept zählen zu den dienstältesten Heavy Metal-Bands aus Deutschland. Gitarrist Wolf Hoffmann resümiert, welche Veränderungen er in 50 Jahren durchmachte. „Die Leute haben mich in den letzten zwei Jahren gefragt: ‚Wirst du eine Jubiläumssache machen?‘ Jeder wollte es wissen. Also sagte ich schließlich: ‚Okay, wir machen es.‘ Und es wird riesig. Es wird eine Riesenüberraschung mit all den Gästen, die wir haben werden“, sagte Hoffmann im Interview mit ‘Metal Journal’. „Und ich denke, es wird völlig anders sein als alles, was wir je zuvor gemacht haben. Es wird die Leute umhauen. Aber das tut der bevorstehenden Tour keinen Abbruch, denn sie wird noch ein Jahr oder länger andauern, bis wir überhaupt auf diese nächste Tournee gehen. […]. Es wird auf jeden Fall ein Highlight sein.“

Auf die Frage, ob es Gespräche über eine mögliche Abschiedstournee zum 50. Jubiläum von Accept geben werde, antwortete Hoffmann: „Wir machen das schon sehr, sehr lange. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie lange ich das noch machen kann. Niemand weiß, was die Zukunft bringt, und uns ist das auf jeden Fall in den Sinn gekommen. Es könnte also sein, dass wir mit einem Highlight wie diesem abgehen und dann wirklich sagen: ‚Okay, das war’s.‘ Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht.“

HUMANOID auf Amazon.de bestellen!

Ob allerdings ehemalige Mitglieder wie Peter Baltes oder Udo Dirkschneider Teil der geplanten Jubiläums-Shows sein werden, wollte Hoffmann indes nicht verraten. „Man wird mich nicht dazu bringen, darüber zu reden. Es tut mir leid. Ich weiß, es ist ein netter Versuch. Jeder möchte diese Dinge wissen.“

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.