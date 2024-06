AC/DC spielen am Freitag (17. Mai) und Dienstag (21.05.) zwei Shows in Gelsenkirchen. Alles, was man wissen muss, haben wir hier zusammengefasst.

Am Freitag (17. Mai) und Dienstag (21. Mai) werden AC/DC ihre beiden Konzerte der Tournee 2024 in der Gelsenkirchener Veltins Arena spielen. Das Fußballstadion bietet Platz für etwa 60.000 Fans. Gelsenkirchen ist der erste Deutschland-Stopp auf der "Power Up"-Tour 2024. Einlass ist jeweils um 16 Uhr, Beginn um 19:30 Uhr. Tickets Für den 21.05. gibt es aktuell keine Tickets mehr. Setlist vom 17.05. If You Want Blood (You've Got It) Back In Black Demon Fire Shot Down In Flames Thunderstruck Have A Drink On Me Hells Bells Shot In The Dark Stiff Upper Lip You Shook Me All Night Long…