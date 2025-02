Paul Stanley: Das Ende von Kiss ist schwierig für ihn

Paul Stanley beim letzten Konzert der "KISS: End of the Road World Tour" im Madison Square Garden am 2. Dezember 2023 in New York City

Nur weil Kiss im Dezember 2023 ihre Band-Karriere beendeten und letztes Jahr ihren Namen und ihre Musik verkauften, wird eine 50 Jahre währende Band-Geschichte nicht so einfach aus den Köpfen der Mitglieder gelöscht. Genau darüber sprach Kiss-Frontmann Paul Stanley vor Kurzem in dem Podcast ‘Off The Cupp With S.E. Cupp’. „Das Leben ist eine Einbahnstraße, und sie wird enger. Zeit ist wertvoll. Ob ich es vermisse, vor 50.000 oder 100.000 Zuschauern auf der Bühne zu stehen? Natürlich, verdammt!“

Er fährt fort: „Jeder Mensch, der einmal diese Art von Erfolg erreicht hat, wird ihn vermissen. Es gibt aber einen Unterschied zwischen vermissen und hinterhertrauern. Ich vermisse es, aber ich kann physisch nicht weitermachen. Man erreicht einfach einen Punkt, an dem es nicht mehr geht. Das zu akzeptieren, ist schwierig.“

Unsterblich werden durch immersives Musical

Unsterblich werden durch immersives Musical

Auch wenn Stanley nicht mehr persönlich auf die Bühne gehen wird, wird er nicht vergessen werden. „Kiss werden unsterblich. Wir haben Kiss verkauft, was in der Musikwelt unvorstellbar ist. Aber nun wird es ein unglaubliches, immersives Musical geben." Das Werk soll schon 2027 seine Premiere feiern. „George Lucas ist in das Projekt involviert. Gene Simmons und ich auch. Das wird für immer weiterleben. Ich kann das nicht, aber 'Starchild' schon. Wenn ich den Luxus hätte, einfach in normaler Straßenkleidung auf die Bühne zu gehen, würde ich das tun. Ich könnte vor meinem Mikrofon stehen und für immer weitermachen. Das ist aber nicht das, wofür Kiss stehen." Abschließend sagt er: „Das ist nicht, was wir geschaffen haben. Ich weiß genau, warum wir aufgehört haben und dass es notwendig war. Emotional sieht das ganz anders aus, aber so ist das Leben."

