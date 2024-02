Hammerfall stehen kurz davor, die Arbeiten an ihrem kommenden Album abzuschließen. Lediglich der Gesang fehle noch, erklärt Sänger Joacim Cans

Im Interview mit The Metal Voice sprach Hammerfall-Frontmann Joacim Cans darüber, dass er und die Band kurz davor sind, die Arbeiten an ihrem kommenden Album, dem Nachfolger von HAMMER OF DAWN (2022), abzuschließen. Gitarrist Oscar Dronjak sprach unterdessen über die anstehenden Live-Pläne der Band. Hammerfall: Kurz vorm Ziel „Ich bin gerade in Los Angeles und nehme den Gesang für das neue Album auf“, sagte Joacim. „Im Hinblick auf Schlagzeug, Bass und Gitarre ist alles erledigt. Aber ich kann doch nicht wirklich in Schweden aufnehmen, oder? Ich meine, das Wetter dort ist schrecklich. Es ist dort zu kalt zum Singen.“ Oscar…