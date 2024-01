Ace Frehley geht davon aus, dass er bei der finalen Liveshow von Kiss Anfang Dezember in New York City nicht mit von der Partie sein wird.

Ace Frehley hat jegliche Hoffnung aufgegeben, noch einmal mit Kiss auf der Bühne zu stehen. So sieht der Originalgitarrist selbst keine Chance, dass er und Originalschlagzeuger Peter Criss beim letzten Konzert der Schminke-Rocker überhaupt am 2. Dezember im New Yorker Madison Square Garden mitwirken dürfen. Dies gab der 72-Jährige im Interview beim Radiosender SiriusXM zu Protokoll. Schwamm drüber "Nein", begann Kiss-Legende Frehley seine Einschätzung hierzu. "Weißt du was? Diese Kerle haben meinen und Peter Criss' Namen vor Monaten benutzt. Sie haben gesagt, dass sie uns eingeladen haben, bei dieser Show aufzutreten. Aber ich habe nie einen Anruf bekommen. Peter hat…