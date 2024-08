Aerosmith: Die Band arbeitet an neuer Musik

Foto: Screenshot via YouTube, Aerosmith. All rights reserved.

Um Aerosmith ist es seit Langem still, was neue Musik angelangt. Im Interview mit Rock Candy sprach Gitarrist Joe Perry nun über die Möglichkeit eines neues Albums. Wie er erklärte, arbeite man derzeit zaghaft daran.

Neues Album von Aerosmith?

Empfehlung der Redaktion Gehen Aerosmith auf Abschiedstournee? Hard Rock Die für Ende des Jahres angekündigte Konzertreise durch die Vereinigten Staaten und Kanada stellt die Abschiedstournee von Aerosmith dar. „Das ist definitiv möglich“, sagte Perry. „Ich weiß, dass Steven (Tyler, Sänger – Anm.d.A.) einiges Material hat, also werden wir sehen. Ich schreibe gerade Sachen für ein neues Hollywood Vampires-Album, aber danach habe ich Zeit dafür. Was wir definitiv machen, ist, einige der frühen Sachen von Aerosmith zu remixen und einige interessante Outtakes zu finden. Es wird Spaß machen, sich das Zeug anzuschauen.“

Das letzte Album der Band erschien mit MUSIC FROM ANOTHER DIMENSION (2012). Seit dem wurde es still um Aerosmith, die sich vergangenes Jahr auf den letzten Teil ihrer „Peace Out“-Tour begaben, die sie im September 2023 unterbrechen mussten. Auslöser dafür waren Stimmprobleme von Sänger Steven Tyler. Zeitweise hieß es sogar, er könne eventuell gar nicht mehr singen.

Empfehlung der Redaktion Aerosmith: Stimme von Steven Tyler erholt sich Hard Rock Aerosmith-Sänger Steven Tyler hatte sich letzten Herbst unter anderem an den Stimmbändern verletzt. Die Heilung schreite voran, lässt er nun wissen. „Es war ziemlich heftig“, so Perry. „Stell dir vor, man sagt dir, dass du vielleicht nie wieder singen wirst. Es kann einem alles so leicht genommen werden.“ Aber jetzt, da Steven Tyler wieder singen kann, scheinen die Hindernisse aus dem Weg geräumt, was neue Musik betrifft. Ein mögliches Veröffentlichungsdatum ließ Perry bisher allerdings noch nicht durchsickern.

