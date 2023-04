Gehen Aerosmith auf Abschiedstournee?

Kiss, Foreigner, Holy Moses, und bald vielleicht auch Aerosmith? Die Zeichen deuten darauf hin, dass sich die Hard Rock-Legenden aus Massachusetts ebenfalls bald in die Rocker-Rente verabschieden.

Zuletzt kündigte Joe Perry, Gitarrist der Rock-Formation Aerosmith, in einem Interview mit The Boston Globe an, bald wieder mit seinen Band-Kollegen auf Tournee gehen zu wollen. Wirklich Klarheit, was genau die US-Rocker dafür geplant haben, gab es bisher allerdings nicht. Gegenüber dem Boston Globe erwähnte Perry zunächst eine 40-Städte-Konzertreihe im US-amerikanischen Raum für Ende 2023 bis 2024. Dann verriet er, dass wohl auch weltweit Konzerte in kleineren Spielstäten angedacht seien:

„Es gibt nur wenige Städte, in denen man das machen kann – L.A., London, Tokyo – so etwas machen wir vielleicht wieder, wenn diese große Tour zu Ende ist. Aber im Moment, lebe ich einfach von Tag zu Tag. Und mit Aerosmith ist es wirklich entspannt. Da gibt es mehr Off-Tage.“

Möglicher Abschied? Countdown könnte Gewissheit bringen

Diese Ungewissheit dürfte sich allerdings recht bald in Luft auflösen. Seit Kurzem ist auf der Webeite der Band ein Countdown aufgetaucht, welcher am 01. Mai endet und vermutlich die nächsten Tour-Termine der aus Boston stammenden Combo preisgeben wird. So weit so gut, doch nun erscheinen nach und nach mit dem Aerosmith-Logo versehene Schriftzüge, die vermuten lassen, dass die kommende Tournee auch die letzte der Band-Geschichte werden könnte.

An amerikanischen Veranstaltungsorten und Arenen in Boston, Atlanta, Seattle, Denver, Salt Lake City, Kansas City und San Francisco zieren nun die Worte „Peace Out" die LED-Tafeln. Das sorgte bei einigen Fans und Journalisten wie Mitch Lafon, der die Fotos der verschiedenen Orte sammelte, zu der Vermutung, dass Aerosmith damit ihren Abschied ankündigen könnten.

Ob die englische Verabschiedungs-Floskel wirklich das Ende der Rock-Formation um Sänger Steven Tyler bedeutet, ist bisher noch von keiner offiziellen Seite bestätigt worden. Gewissheit wird es wohl kommenden Montag geben, wenn der Countdown auf null gezählt hat. Dann wird sich eventuell auch offenbaren, ob Aerosmith ihren Fans außerhalb der Vereinigten Staaten ebenfalls noch einen (möglicherweise) letzten Besuch abstatten werden.

