Kiss: Details zu den letzten Shows sind bekannt

Kiss werden dieses Jahr ihre vermutlich letzte Show spielen. Nach einer pandemiebedingten Zwangsunterbrechung und einer ausgedehnten Verlängerung ihrer Abschiedstournee ist die Band offenbar nun wirklich auf dem Weg, der Bühne für immer den Rücken zuzukehren.

Das Ende von Kiss naht

Im Rahmen eines Interviews in der „The Howard Stern Show" gaben Kiss die Daten ihrer mutmaßlich letzten Bühnen-Shows bekannt. Demnach sollen die abschließenden Konzerte der Plateauschuh-Rocker am 1. und 2. Dezember, jeweils im Madison Square Garden (New York) stattfinden. Dass ausgerechnet dieser denkwürdige Ort für die letzten Auftritte ausgewählt wurde, ist vermutlich kein Zufall. Die ursprüngliche Planung ihrer „End Of The Road"-Tour sah vor, dass Kiss am 17. Juni 2021 an genau diesem Ort ihr finales Konzert gespielt hätten. Zudem ist die Stadt New York seit mehr als vier Jahrzehnten untrennbar mit der Band verbunden – ein denkwürdiger Abschluss für eine große Band!

Das sind die anstehenden Termine

Nach einem weiteren Zwischenstopp in Deutschland, geht es für Kiss ab Ende Oktober noch einmal durch die USA, bevor sie in New York ihre geplanten Abschieds-Gigs spielen. Der Tour-Plan sieht nach aktuellem Stand Folgendes vor:

29. Oktober – Austin, TX – Moody Center

1. November – Palm Springs, CA – Acrisure Arena

3. November – Los Angeles, CA – Hollywood Bowl

6. November – Seattle, WA – Climate Pledge Arena

8. November – Vancouver, BC – Rogers Arena

10. November – Edmonton, AB – Rogers Place

12. November – Calgary, AB – Scotiabank Saddledome

13. November – Saskatoon, SK – SaskTel Centre

15. November – Winnipeg, MB – Canada Life Centre

18. November – Montreal, QC – Centre Bell

19. November – Quebec, QC – Videotron Centre

21. November – Ottawa, ON – Canadian Tire Centre

22. November – Toronto, ON – Scotiabank Arena

24. November – Knoxville, TN – Thompson-Boling Arena

25. November – Indianapolis. IN – Gainbridge Fieldhouse

27. November – Rosemont, IL – Allstate Arena

29. November – Baltimore, MD – CFG Bank Arena

1. Dezember – New York, NY – Madison Square Garden

2. Dezember – New York, NY -Madison Square Garden

—

