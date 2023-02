Kiss: Details zur letzten Show werden erwartet

auch interessant

Für den 1. März ist ein Radio-Interview mit Kiss in der „The Howard Stern Show“ des Senders SiriusXM angesetzt. Es wird erwartet, dass die Band im Rahmen der Sendung Einzelheiten bezüglich ihres finalen Konzerts der „End Of The Road“-Tour preisgibt.

Ende in Sicht?

Nach mehreren Verschiebungen und Planänderungen scheint nun ein tatsächliches Ende der „End Of The Road“-Tour in Sicht zu sein. Ursprünglich sollte das letzte Konzert von Kiss am 17. Juni 2022 in New York City stattfinden. Die Coronapandemie und zusätzliche Tourneedaten machten dem Vorhaben allerdings einen Strich durch die Rechnung. Erst kürzlich verkündete der Manager der Band, Doc McGhee, dass das letzte Kiss-Konzert definitiv dieses Jahr stattfinden werde.

Empfehlung der Redaktion Kiss: Deshalb trennte sich die Band von Ace und Peter Glam Metal, Glam Rock, Hard Rock , Heavy Metal Kiss feiern dieses Jahr ihr 50. Jubiläum. Bassist Gene Simmons blickt anlässlich des runden Geburtstags auf die Band-Geschichte zurück. Auf die Frage nach der Möglichkeit, Kiss ohne die Mitbegründer Paul Stanley und Gene Simmons fortzusetzen, sagte Doc: „Es wird viel darüber geredet. Und niemand weiß, was in der Zukunft passieren wird. Lass es uns so sagen: Es ist das Ende von Kiss, so wie wir die Band kennen. Und welche Möglichkeiten auch immer unsere Wege kreuzen – Technologie und dergleichen -, wir werden sie uns ansehen. Aber es werden nicht länger Gene und Paul sein, die mit Make-up auf der Bühne stehen. So viel kann ich sagen. Sie hängen ihren Hut nach der letzten Show an den Nagel, die für sie nach 50 Jahren sehr, sehr schwierig und sehr emotional werden wird. Und sie lieben es.“

KISS 1977-1980 auf Amazon.de bestellen!

Ob Kiss allerdings tatsächlich Details zu dem offenbar bevorstehenden Abschlusskonzert bekanntgeben werden, bleibt offen. In der Vergangenheit war die Band jedenfalls nicht darum verlegen, ihre ohnehin ausgedehnte Abschiedstournee um weitere Stops zu verlängern. Gut möglich also, dass entgegen Docs Aussage doch noch nicht das Ende in Sicht ist.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.