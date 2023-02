Kiss: Deshalb trennte sich die Band von Ace und Peter

Anlässlich des 50. Jubiläums von Kiss widmet das Rock Candy Magazine der Band ein zwanzigseitiges Special. Darin plaudert Gründungsmitglied Gene Simmons über alle Etappen der langen Geschichte. Auch Streitereien mit den Ex-Mitgliedern Peter Criss und Ace Frehley lässt der Bassist nicht aus.

„Einmal sagte Ace: ‚Ich kann heute nicht kommen, Leute. Ich habe ein Kartenspiel'", erzählte Simmons in dem Interview. „Was sollten wir tun? Die Lösung war, dass wir Ersatzleute organisieren mussten. Und wie Ace hatte auch Peter mit seinen inneren Dämonen zu kämpfen. Wir alle verstehen oder vermuten zumindest, was Drogen und Alkohol mit einem machen können. Aber uns gefällt allen die Vorstellung zu sehr, dass uns die Leute um uns herum im Zweifel daran hindern werden, solch einen Weg einzuschlagen. Das ist bei Peter jedoch nicht passiert. Wir haben so lange durchgehalten, wie wir konnten, aber es kam zum Ende an einen Punkt, an dem er die Band sabotierte. Wir drei – ich, Paul und Ace – haben dafür gestimmt, Peter bei Kiss rauszuschmeißen."

Die Konsequenz folgte prompt: Für MUSIC FROM THE ELDER – ein Konzeptalbum – ersetzten die Plateauschuh-Rocker ihren Schlagzeuger mit Nachfolger Eric Carr. Doch die Aufnahmen des Albums sorgten bereits für die nächsten Reibereien. „Ich muss Ace hoch anrechnen, dass er die ganze Zeit gesagt hat, es sei keine gute Idee, eine Platte wie MUSIC FROM THE ELDER zu machen", gibt Simmons zu. „Er sagte immer wieder: ‚Sieh mal, ich will diese Sachen nicht machen. Wir sollten einfach eine Rock-Band bleiben.' Im Nachhinein hatte Ace recht. Aber Aces größtes Problem waren seine Laster wie Drogen und Alkohol. Zu jenem Zeitpunkt war er bereits unwiederbringlich fort. Es gab zu viele Drogen und zu viel Alkohol, und das trieb Ace an den Punkt, an dem es schließlich keine Rückkehr mehr für ihn gab. Die Behauptung, dass Ace Kiss nur wegen MUSIC FROM THE ELDER verlassen hat, ist nicht wahr."

