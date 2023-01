Das letzte Kiss-Konzert ist für 2023 geplant

Gene Simmons, Tommy Thayer und Paul Stanley von Kiss (v.l.) am 11. Juni 2021 live in New York City

Häufig haben Kiss bereits ihren Abschied von der Bühne angekündigt. Dieser Absicht nachgekommen sind sie allerdings nie. Auch die aktuelle „End Of The Road„-Tour läuft bereits seit einigen Jahren. Zwar wurde diese von den Auswirkungen der Coronapandemie unterbrochen, ein tatsächliches Ende der groß angelegten Konzertreise war allerdings noch nicht in Sicht. Bis jetzt.

Ende in Sicht

Empfehlung der Redaktion Gene Simmons (Kiss): ABBA haben sein Leben verändert Wie Gene Simmons jüngst in einem Interview erklärte, sei er ein Fan der schwedischen Pop-Gruppe. Seine Begründung: Die Band schrieb Songs für die Ewigkeit. Eigentlich sollte die „End Of The Road“-Tour planmäßig am am 17. Juni mit einem letzten Konzert in New York City enden. Dieser Plan ist inzwischen bekanntermaßen vom Tisch, denn Kiss geben noch immer fleißig Konzerte im Rahmen ihrer Abschiedstournee. Wie nun der langjährige Manager der Band, Doc McGhee, im Gespräch mit Podcast Rock City erklärte, sei die tatsächlich letzte Show für 2023 geplant. „Wir werden in den nächsten Tagen wahrscheinlich eine entsprechende Ankündigung machen“, so Doc.

Die außerplanmäßige Verlängerung der Tour hat – wie zu erwarten – ihre Wurzeln in der Coronapandemie. Diese habe Kiss daran gehindert, ihr straffes Vorhaben wie angepeilt durchzuziehen. „Kiss waren schon immer eine Band, die an Orte ging, an welche die meisten Bands nicht gehen“, erklärte Doc weiter. „Also spielen wir in jeder Stadt… sag den Namen – wir haben dort gespielt. Der Grund, warum wir diese Tour fortsetzen, ist, dass uns offensichtlich die Pandemie daran gehindert hat, fertig zu werden. Und Tatsache ist, dass die Leute uns noch sehen wollten. Aber wir müssen diese Sache irgendwann beenden, und das wird in diesem Jahr passieren.“

Sind Kiss wirklich auf den letzten Metern?

Empfehlung der Redaktion Kiss: Paul Stanley will in Würde von der Bühne gehen Glam Metal, Glam Rock, Hard Rock , Heavy Metal Mit der aktuellen "End Of The Road"-Tour wollen Kiss ihr Ende selbst herbeiführen, statt ihrem Bühnenprogramm eines Tages nicht mehr gewachsen zu sein. Wie ernst diese Worte tatsächlich sind, bleibt abzuwarten. Immerhin gab Doc ein fast wortgleiches Statement bezüglich der mutmaßlich letzten Kiss-Show für 2022 ab. Trotzdem beteuerte er: „Wir haben eine großartige Zeit, wenn wir gemeinsam unterwegs sind. Also stellt sich die Frage: ‚Warum beenden wir das eigentlich?‘ Wir tun es, weil die Zeit dafür gekommen ist. Kiss gibt es inzwischen seit 50 Jahren. Und die Musiker verdienen es, in eine neue Phase überzutreten und das zu tun, was auch immer sie möchten.

Ob Gene Simmons weiterhin sein Business durchzieht oder ein Land nach ihm benannt wird, die Gene Simmons World, wir wissen noch nicht, wie es weiter geht. Aber es wird funktionieren. Und Paul Stanley hat eine Familie. Er hat drei Kinder – eigentlich hat er vier, doch drei wohnen nach wie vor im Haus.“ Aber ganz egal, wie es mit den Kiss-Musikern weitergeht: Auch im Ruhestand scheinen die Herren offenbar noch reichlich Beschäftigung zu finden.

