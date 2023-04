Holy Moses: Details zum letzten Konzert bekannt

Mit ihrem kommenden Album INVISIBLE QUEEN sagen die deutschen Thrash Metal-Urgesteine Holy Moses Adieu: Eine anschließende Tour soll nach 43-jährigem Bestehen das Ende der Band besiegeln. Nun gab Frontfrau Sabina Classen das Datum und den Ort der finalen Show bekannt.

In diesem Jahr gehen Holy Moses ein letztes Mal auf Tour. Danach soll Schluss sein. INVISIBLE QUEEN läutet das Ende der Band ein, die mit der Platte – und diversen Live-Shows – ihren fulminanten Abschied feiert. „Meine lieben Freunde, hiermit kündige ich unsere letzte Show von Holy Moses an – am 27.12.2023 in der Markthalle in Hamburg… an diesem Tag ist ebenfalls mein 60igster Geburtstag. Ich würde mich mega freuen, wenn wir diesen Event gemeinsam feiern. Ich freue mich mega auf diese fette Party", verkündet Sabina Classen die unter dem Motto „The Very Last Show – A Birthday And A Funeral" stattfindende Show. Außerdem sind bisher Ryker's und Warpath als Support-Acts angekündigt.

Am 14. April erscheint mit INVISIBLE QUEEN das 13. und letzte Studioalbum von Holy Moses.

