Aggretsuko: Neues Anime mit Death Metal-Aggro-Panda

Foto: Screenshot via YouTube, Sanrio Inc.. All rights reserved.

Dem japanischen Anime-Unternehmen Sanrio scheint wohl seine Hello Kitty-Erfolgsreihe mit all dem lieblichen Kätzchen-Süßkram derart mürbe gemacht haben, dass nun ein Ventil hermuss: Aggretsuko!

Weiterlesen Erfinder von Hello Kitty ersinnt putzigen Metal-Panda Die Firma hinter dem weltweit bekannten Anime-Kätzchen Hello Kitty hat einen neuen Charakter ersonnen: der Rote Panda Aggretsuko ist Bier- und Metal-Fan! Die neue Anime-Serie aus dem Hello Kitty-Universum hat absolut nichts Herziges oder Herzliches zu bieten: Aggretsuko, ein roter Panda, geht es in ihrer Firma wie sehr vielen anderen auch: Job scheiße, Chef scheiße, Kollegen scheiße.

Darum lässt Aggretsuko abends ihren Frust raus: Mit Bier und Death Metal! Genau so muss das sein. Ab 20. April könnt ihr das abenteuerliche Leben von Aggretsuko als Serie auf Netflix verfolgen.